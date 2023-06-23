ABD'li şirket, içme sularına kimyasal karışması davasında 10,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Davanın avukatlarından Scott Summy, Florida'nın Stuart şehri ile şirket arasındaki anlaşma kapsamında 3M'in, 10,3 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.

Şirketin, ödemeyi 13 yıl içerisinde yapacağını söyleyen Summy, Çevre Koruma Ajansı’nın gelecek 3 yıl içinde içme suyu şebekelerinde yapılmasını zorunlu kıldığı testlere göre bu meblağın 12,5 milyar dolara kadar çıkabileceğini de aktardı.

3M yöneticisi Mike Roman ise yaptığı açıklamada, anlaşmanın şirketin 2020'de PFOA ve PFOS gibi zararlı kimyasalların üretimini aşamalı olarak kaldırma kararı yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Öte yandan, söz konusu uzlaşma mahkeme onayına tabii olacak.

3M şirketi ise internet sitesinde yapılan açıklamada, ödemenin kabulünün "sorumluluğun kabulü olmadığını" ifade edilerek, uzlaşmanın mahkemede reddi halinde şirketin “kendini savunmaya devam etmeye hazır" olduğu aktarıldı.

Minnesota merkezli 3M, 2025 sonuna kadar PFAS üretimini bırakacak.

ABD'de zararlı maddeler için kısıtlamalar getirilmişti

Söz konusu bileşenler, ülke genelinde pek çok içme suyu sisteminde farklı seviyelerde tespit edilirken, ABD Çevre Koruma Ajansı mart ayında iki yaygın tür olan PFOA ve PFOS için katı sınırlamalar önermişti.

Su tedarikçileri ise sistemlerini kimyasallara karşı denetlemekle sorumlu tutulmuştu.

Başka şirketler de davalarda uzlaşmaya varmıştı

Bu ayın başında, DuPont de Nemours, Chemours ve Corteva şirketleri de pek çok içme suyu tedarikçisinin PFAS şikayeti üzerine 1,18 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

"Sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS), karaciğer ve bağışıklık sistemi hasarı ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmekte.