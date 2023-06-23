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Dünya
AA 23.06.2023 19:12

İran'da 3 katlı bina çöktü

İran'da Tahran eyaletine bağlı Baharistan ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da 3 katlı bina çöktü
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Baharistan ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çöktüğü sırada binada bulunan 1 anne ve iki çocuğunu enkaz altından yaralı olarak çıkardı ancak boynundan ağır yaralanan anne müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Binanın, yanında yapılan kontrolsüz inşaat çalışmaları nedeniyle yıkıldığı belirtildi.

Baharistan Devrim ve Genel Savcısı Emir Ahmedi, kontrolsüz inşaat çalışmalarının yürütüldüğü binanın müteahhidi ile mühendisinin güvenlik önlemlerini almayarak ölüme sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

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