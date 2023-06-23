İran'da 3 katlı bina çöktü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Baharistan ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çöktüğü sırada binada bulunan 1 anne ve iki çocuğunu enkaz altından yaralı olarak çıkardı ancak boynundan ağır yaralanan anne müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Binanın, yanında yapılan kontrolsüz inşaat çalışmaları nedeniyle yıkıldığı belirtildi.

Baharistan Devrim ve Genel Savcısı Emir Ahmedi, kontrolsüz inşaat çalışmalarının yürütüldüğü binanın müteahhidi ile mühendisinin güvenlik önlemlerini almayarak ölüme sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.