ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'nin geçen sonbaharda göçmenlerin Meksika'dan yasa dışı geçişlerini engellemeye çalışan birkaç sınır muhafızlarının "profesyonel olmayan veya tehlikeli davranış" ve "aşağılayıcı ve saldırgan dil" gerekçesiyle cezalandıracağı açıklandı.



Dokuz ay süren soruşturmada sınır muhafızları, atlarının dizginleriyle göçmenleri "kırbaçladıkları" yönündeki suçlamalardan aklandı.





İç Güvenlik Bakanlığı, “bu olaya karışan Sınır Devriyesi muhafızlarının kasıtlı veya başka bir şekilde dizginlerini kimseye vurduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı” ifadesini kullandı. Bununla birlikte, olayla ilgili muhafızların yine de disiplin cezası alacağını söyledi.