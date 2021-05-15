ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Filistin'i hedef alan İsral'e tepki gösterdi.

Menendez, "İsrail'in askeri eylemleri sonucunda, Gazze'de masum sivillerin yaşamını yitirmesinden ve İsrail'in uluslararası basın kuruluşlarına ev sahipliği yapan binaları hedef almasından son derece üzüntü duyuyorum" dedi.

Hamas'ın attığı füzeler karşısında İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı olduğunu belirten Menendez, "Tehdit ne kadar tehlikeli ve gerçek olursa olsun, ABD-İsrail ilişkilerinin gücünün, demokrasi, özgürlük, çok taraflılık, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlerimize dayandırıldığında ilerlediğini düşünüyorum" görüşünü paylaştı.

Menendez, Hamas'ın "masumların arkasına saklandığını" savunarak, buna rağmen İsrail'in sivil bölgeleri hedef almadan önce uyarı vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Aktörlerin gerginliği azaltacak yollar bulması önemlidir"

Senatör Menendez, şöyle devam etti:

"Sivil ölümlere ve basın kuruluşlarının yok edilmesine yol açan eylemlere yönelik tam bir hesap sorma süreci olduğuna inanıyorum. Tüm siyasi ve askeri liderlerin, savaş kuralları ve kanunlarına uyma sorumlulukları vardır. Tüm aktörlerin gerginliği azaltacak yollar bulması son derece önemlidir. Bu şiddet bitmelidir. Sivillerin ve masum Yahudilerin ve Arapların ölmesi, Orta Doğu'da istikrar ve barışı baltalamaktadır."