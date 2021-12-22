ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin hisseleri, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Strahan'ın, takipçilerinden Greene'in kaç tane aşı şirketinde hissesi olduğunu tahmin etmelerini isteyen bir Twitter anketi düzenlemesinin ardından tartışma konusu haline geldi.

Hem aşı karşıtı, hem aşı hissedarı

Greene bu yaz resmi olarak AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden elde ettiği geliri açıklamıştı ve bu firmalardan son ikisi, ABD genelinde kullanıma sunulan üç ana aşıdan ikisini üretiyor.

Hafta sonu aşırı sağcı gençlik örgütü Turning Point USA tarafından düzenlenen "Americafest" konferansına katılan Greene, kalabalığa hala aşı olmayı reddettiğini söyledi.

Turning Point USA'in Twitter hesabından, Americafest izleyicilerinin maskesiz katılımı üzerine, "Tekrar hoş geldin Amerika!" paylaşımı yapıldı.

Hesabı askıya alınmıştı

Twitter, ağustosta, aşıların işe yaramadığını ve ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay almamaları gerektiğini yazan Greene'in hesabını bir haftalığına askıya aldığını duyurmuştu.