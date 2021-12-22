Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla dün düzenlediği çevrim içi toplantıda, özellikle COVID-19’un omicron varyantı tehdidine karşı yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

28 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen önlemlere göre tiyatro, sinema, restoranlar ve temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara, aşı olmuş veya iyileşmiş kişilerin girebilmesi kuralı sürdürülecek.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Temas kısıtlamasına ilişkin de özel buluşmalarda aşı olmayan bir kişinin bulunması durumunda bir hane halkı başka bir haneden en fazla 2 kişi ile bir araya gelebilecek.

Aşı olan ve iyileşenler için de kısıtlamalar getirilerek 28 Aralık’tan sonra buluşmalarda aşılı veya iyileşmiş olan en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. 14 yaşından küçükler buna dahil edilmeyecek.

Noel Bayramı süresince temasların azaltılması çağrısında bulunulan kararda, yılbaşı kutlamaları ve havai fişek atılması yasaklandı.

Tedbirler kapsamında futbol karşılaşmaları gibi büyük çaplı etkinlikler seyircisiz yapılacak. Bar ve diskoteklerin iç mekanları kapalı tutulacak, dans edilen etkinlikler yapılamayacak.

Vatandaşlar karardan memnun

Berlin’deki vatandaşlar, Başbakan Scholz ile eyalet başbakanlarının aldığı kararları değerlendirdi.

Öğrenci Rosanna Fernbak, kararları olumlu bulduğunu belirterek, bu önlemlerin Noel Bayramı ve yeni yıl için elbette iyi olmadığını, ancak bu tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Ingo Schmidt de alınan kararları olumlu bulduğunu söyleyerek, “Yapılması gereken yapılmalı. Tedbirlerin şu anda sıkılaştırılması gereken bir durumdayız. Bundan dolayı doğru buluyorum" dedi.