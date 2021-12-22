Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey İrlanda'da kuş gribi alarmı: 28 bin hayvan itlaf edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Kuzey İrlanda'da, bazı bölgelerde kuş gribine rastlanması nedeniyle yaklaşık 28 bin kanatlı hayvan itlaf edildi.
Kuzey İrlanda’nın Londonderry bölgesinde yeni bir kuş gribi vakası tespit edildi.
Böylece Kuzey İrlanda’da son dönemlerdeki kuş gribi vakaları 3'e çıktı.
Kuş gribinin kümes hayvanlarında tespit edilmesinin ardından biyogüvenlik önlemleri sıkılaştırıldı ve yaklaşık 28 bin kanatlı hayvan itlaf edildi.
Aralık ayı başında İngiltere’de kuş gribi vakaları ortaya çıkmış, çok sayıda çiftlik karantina altına alınmıştı.
Alcester kentinde bir tesisteki kanatlı hayvanlar itlaf edilmişti.
Etiketler: Kuş Gribi
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