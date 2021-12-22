Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın Tebriz kentinde bina çöktü: 5 ölü
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde doğal gaz patlaması meydana gelen bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İran devlet medyasının haberine göre Tebriz kent merkezinde dün gece 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu. Bina, patlamanın ardından çöktü.
Enkaz altından şu ana kadar 5 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Olayda 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Etiketler: İran
Sıradaki Haber
Avustralya’da vakalar arttı, kısıtlamalar geri geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz