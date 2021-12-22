İran devlet medyasının haberine göre Tebriz kent merkezinde dün gece 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu. Bina, patlamanın ardından çöktü.

Enkaz altından şu ana kadar 5 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Olayda 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.