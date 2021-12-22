Bursa Hamitler Mahallesinde tekel bayii işleten Göksel Çoban, dükkanından bir gencin dondurma çaldığını güvenlik kamerasında fark etti.

Dışarı çıktığında çocuğa yetişemeyen Çoban, olayın bir daha yaşanmaması için kendince önlem aldı.

Gencin dolaptan dondurma çalma anını dükkanının camına asan Çoban, resmin altına, “Dondurma çalan genç. Kamera kaydın elimde, bir daha çalarsan kaydı polise vereceğim” yazdı.

Hırsızlık anını kameradan gördüğünü anlatan Çoban, “Ben dondurmayı aldıktan sonra içeriye para ödemeye gelmesini beklerken gelmedi. Arkasından koştum, ama yetişemedim. Ben de kamera kayıtlarından çocuğun resmini çıkartıp dükkânın önüne astım. Altına da not düştüm. Öğrenci olduğu için polise gitmedim, bir daha yapmasın diye böyle bir yola başvurdum” dedi.