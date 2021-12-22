ABD hükümeti tarafından Maaş Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi programı gibi programlarda verilen 3,5 trilyon doların yaklaşık 100 milyar doları hileli bir şekilde çalındı. Şimdiye kadar yaklaşık 2,3 milyar dolar geri alındı.

Çalınan fonlarla ilgili 900'den fazla aktif soruşturması bulunan Gizli Servis, salı günü Ulusal Salgın Dolandırıcılık Kurtarma Koordinatörü olarak Özel Ajan Roy Dotson'u atadı. ABD hükümeti parayı kurtarmak için özel şirketlerle çalışıyor.

Dotson, kişilerin kendi bireysel çıkarları için bu programlarda yararlandığını düşünmenin utanç verici olduğunu dile getirdi.

29 yıldır kolluk kuvvetlerinde çalıştığını aktaran Dotson, “20 yılı aşkın bir süredir bazı karmaşık dolandırıcılık soruşturmalarında çalıştım ve hiç bu ölçekte bir şey görmedim" dedi.

Dotson, “Programlara çevrimiçi olarak kolayca erişilebildiğine şüphe yok. Böylelikle kötü aktörlerin bu karışıma dahil olma fırsatı doğuyor” diye açıkladı.

Kötü aktörler arasında organize suç gruplarının yanı sıra yardım programlarını hızlı bir zengin olma planı olarak gören kişiler olduğu iddia ediliyor.