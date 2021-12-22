Terör örgütü PKK/YPG, propagandasını ilkokullara kadar indirdi.

İşgal ettiği bölgelerdeki gençleri ve çocukları kanlı emellerine alet eden örgüt, öğrencileri kandırmak için ise eğitim sistemini kullanıyor.

Ders kitaplarında terörü yüceltiyorlar

PKK/YPG'nin işgal altındaki bölgelerde yeni bir sözde ders kitabı ilkokullarda zorunlu hale geldi. Öldürülen teröristlerin resimleri ve hikayelerinin yer aldığı kitap, baştan sona terörü yücelten bir içeriğe sahip.

Direnen öğretmenler hapse atılıyor

Bölgedeki okullarda görevli öğretmenlere, sözde ders kitabı olarak dayatılan örgütsel materyalleri okutacaklarına dair tutanak imzalatılıyor. Direnen öğretmenler ise örgütün sözde hapishanelerinde alıkonularak cezalandırılıyor.



Okullardaki terör propagandası nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce öğretmen görevden ayrıldı.



Çok sayıda ailede de örgütün propagandası nedeniyle çocuklarını okuldan aldı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun

