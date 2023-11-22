ABD'li genç seçmenin yüzde 70'i, Biden'ı onaylamıyor

ABD Başkanı Joe Biden’a anketlerden kötü haberler geliyor.

NBC News televizyonu tarafından, 2024 seçimlerine ilişkin yeni bir anket yapıldı.

Anket Biden'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana oylarının düştüğünü gösterdi.

Özellikle Demokrat Partili genç seçmenin, Biden’a desteğindeki düşüş dikkat çekti.

ABD Başkanı Biden’ın seçmenden aldığı onay yüzde 40'ta kalırken, 18-34 yaş arasındaki genç seçmen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ileri yaştaki seçmenlere göre "daha az" destekliyor.

Gazze'de sivillerin katledilmesine de karşı çıkıyor.

Biden'ın yerine daha genç bir aday görmek isteyen genç seçmenin yüzde 70'i, Washington yönetiminin İsrail'e destek politikasını onaylamıyor.

Genç seçmenin, Biden'ın başkanlık performansına verdiği onay da yüzde 31'e düştü.

Son yapılan CNN televizyonu ve New York Times gazetesi anketleri de, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Biden’ın 4 puan kadar önünde olduğunu ortaya koymuştu.

