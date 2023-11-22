Katar: Gazze'de insani aranın ne zaman başlayacağı 24 saat içinde duyurulacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail'in Gazze'deki çatışmalara dört gün boyunca insani bir duraklama konusunda anlaştıklarını, bunun başlangıç ​​zamanının önümüzdeki 24 saat içinde açıklanacağını ve uzatmaya tabi olduğunu söyledi.

Bakanlık, Katar, Mısır ve ABD'nin aracılık ettiği arabuluculuğun, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında şu anda Gazze Şeridi'nde tutulan 50 sivil kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi.

Bakanlık, "Serbest bırakılanların sayısı, anlaşmanın uygulanmasının ilerleyen aşamalarında artırılacak." dedi.