Ateşkes kararı İsrail basınında: Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul edildi

İsrail'in hedefinde bu kez, Gazze'nin güneyine karadan saldırı var.

Kirli plana dair bilgileri İsrail devlet televizyonu KAN paylaştı.

KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunun geçici ateşkesi Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiği belirtildi.

Geçici ateşkes günlerinin ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanılabileceği ifade edildi.

Kara saldırısının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik saldırı planına karşı ABD ve Avrupa Birliği'nden art arda açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğünü söyledi. "Bu tür operasyonları desteklemiyoruz" dedi.

Kirby, önlerindeki ilk görevin rehinelerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "güvenli bölge" söyleminin güvence vermediğini söyledi.

Esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.