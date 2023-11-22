Açık 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.11.2023 06:09

Ateşkes kararı İsrail basınında: Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, rehine anlaşmasına dair açıklamalarda bulunurken tehditlerini sürdürdü. "Hedeflerimize ulaşana kadar saldıracağız" dedi. Gözler bu kez Gazze'nin güneyine çevrildi. İsrail devlet televizyonu, İsrail ordusunun, rehine anlaşmasını Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiğini belirtti.

Ateşkes kararı İsrail basınında: Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul edildi

İsrail'in hedefinde bu kez, Gazze'nin güneyine karadan saldırı var.

Kirli plana dair bilgileri İsrail devlet televizyonu KAN paylaştı.

KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunun geçici ateşkesi Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiği belirtildi.

Geçici ateşkes günlerinin ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanılabileceği ifade edildi.

Netanyahu: Geçici ateşkes sağlanması halinde bile Hamas'la savaşa devam edeceğiz
Netanyahu: Geçici ateşkes sağlanması halinde bile Hamas'la savaşa devam edeceğiz

Kara saldırısının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik saldırı planına karşı ABD ve Avrupa Birliği'nden art arda açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğünü söyledi. "Bu tür operasyonları desteklemiyoruz" dedi.

Kirby, önlerindeki ilk görevin rehinelerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "güvenli bölge" söyleminin güvence vermediğini söyledi.

Esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail hükümeti, esir takası ve geçici ateşkesi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:18
Meteoroloji'den Muğla'ya "turuncu", Aydın'a "sarı" uyarı
07:20
ABD Başkanı Biden'dan geçici ateşkes açıklaması
07:08
Katar: Gazze'de insani aranın ne zaman başlayacağı 24 saat içinde duyurulacak
06:53
Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler yeniden başlıyor
07:28
Ümraniye'de marangozhane yangını
06:32
Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yayınladı
Milliler Almanya'ya lider gidiyor
Milliler Almanya'ya lider gidiyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ