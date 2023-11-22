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Dünya
Reuters 22.11.2023 07:08

ABD Başkanı Biden'dan geçici ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almaya yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden'dan geçici ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, esir takası anlaşması ve 4 günlük geçici ateşkesle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında Gazze'de öldürülen binlerce sivile yer vermeyen Biden, "Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği acımasız saldırı sırasında aldığı rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almaya yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladık. 

Tarifsiz bir çileye göğüs geren bu cesur ruhların, bu anlaşmanın tam anlamıyla hayata geçmesiyle ailelerine yeniden kavuşacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Anlaşmanın ABD'li rehineleri eve getirmesini bekliyoruz" dedi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına dair verdiği detaylar

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

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