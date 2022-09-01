Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), takviye dozu olarak kullanılabilecek aşıların 12 yaş ve üzerindeki kişilerin "Omicron BA.1" varyantına karşı korunması amacıyla kullanılabileceğini açıkladı.

Açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilmiş ve virüslere adapte edilmiş aşıların COVID-19 hastalığına karşı daha geniş koruma sağladığı, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen yeni aşıların BA.1 varyantına karşı önceki aşılardan daha etkili bağışıklık tepkisi sağlayabildiği bilgisi paylaşıldı.

Yan etkiler önceki aşılarla benzerlik gösteriyor

Aşıların yan etkilerinin de önceki orijinal aşılarla benzerlik gösterdiği ve kısa sürede ortadan kalktığı ifade edildi.

Her iki firmanın orijinal COVID-19 aşılarının da hala hastalığı ağır geçirmeyi, hastaneye kaldırılmayı ve ölümleri engellemede etkili olduğu, bunların özellikle ilk kez aşılanacaklar için aşı kampanyalarında kullanılmaya devam edeceği vurgulandı.

EMA başka aşıları incelemeye devam ediyor

EMA'nın ayrıca Omicron BA.4 ve BA.5 gibi diğer varyantlara uyumlu olacak şekilde geliştirilen başka aşılarla ilgili incelemelerinin devam ettiği bilgisi verildi.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın COVID-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.