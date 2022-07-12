Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'den Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk yardım
[Fotoğraf: Getty Images]
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk desteği onayladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konseyin bugün onayladığı yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını bildirdi.
Yardım, Komisyonun mayısta teklif ettiği 9 milyar euroya varacak makro-finansal yardım paketinin ilk bölümünü oluşturuyor.
Böylece AB'nin Ukrayna'ya savaşın başından itibaren yaptığı yardım 2,2 milyar euroya ulaşmış olacak.
1,2 milyar euroluk ilk miktar, Rusya ile yaşadığı gerginlik nedeniyle savaştan günler önce ilan edilmişti.
Etiketler: Avrupa Birliği Ukrayna
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