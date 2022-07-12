Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi öldü
Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın Gucarat eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Birimi, eyalette birkaç gün daha şiddetini sürdürecek yağışlara karşı halkı uyardı.
Gucarat Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Rajendra Trivedi, eyalette son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1 Haziran'dan bu yana toplam can kaybının 63'e çıktığını bildirdi.
Bakan Trivedi, yerleşim yerlerinde mahsur kalan 468 kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli bölgelere taşındığını aktardı.
Hindistan hükümeti bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk etti.
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