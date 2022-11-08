Avrupa Birliği'nin (AB) Nijerya Basın Sözcüsü Modestus Chukwulaka, ülkede yağışların ardından özellikle terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde kolera salgınının hızlı yayıldığını açıkladı.

Chukwulaka, AB'nin kolera salgınıyla mücadele eden Nijerya'ya 500 bin euro destekte bulunduğunu, bazı eyaletlerdeki yaşanan sel felaketi ve insani yardıma yanıt vermek için AB'nin Nijerya ile ortaklık yaptığını ifade etti.

Ocak ayından beri salgın nedeniyle 382 kişi öldü

Ülkede bulunan yaklaşık 1,6 milyon yerinden edilmiş kişinin kolera tehdidi altında olduğuna işaret eden Chukwulaka, "Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ve sel felaketi de kolera yayılımını artırdı." ifadesini kullandı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulmuş ve salgın nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetmişti.