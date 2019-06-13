AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, İtalyan hükümetini yüksek borçlarının mahiyetini açıklama konusunda uyardı, aksi takdirde yasal işlemlerin başlatılacağını söyledi.

Basına açıklama yapan Moscovici, "İtalya’nın öne süreceği maddeleri bekliyoruz ancak vakit kaybetmemeliyiz" dedi.

Komisyonun mali kuralların uygulanmasında esnek ve akıllıca davrandığını belirten Moscovici, kriterleri yerine getirmeyen borç sahiplerini ise bu kuralları uygulamakta çekinmeyecekleri konusunda uyardı.

AB’nin İtalya'ya borçlar konusunda harekete geçme tehdidinin Brüksel ile İtalyan hükümeti arasında tansiyonu yükselttiği ve Matteo Salvini’nin liderliğindeki aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin seçim sürecinde bu durumdan kazançlı çıktığı ifade ediliyor.

İtalya, Yunanistan’dan sonra kamu borcu en yüksek ikinci Avrupa ülkesi.

Kamu borcunun 2018 gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 132,2 olduğu ülkede bu yıl, bu oranın yüzde 135’e çıkması bekleniyor. AB Komisyonunun belirlediği tavan oran ise yüzde 60.

Kaynak: Reuters