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AA
HABER GİRİŞ
16.12.2023 17:03
, 16.12.2023 17:05
SON GÜNCELLEME
16.12.2023 17:05
AB'den İsrail'e kınama
Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınıyoruz
[Fotograf: Reuters]
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