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Dünya
AA 16.12.2023 17:03

AB'den İsrail'e kınama

Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınıyoruz

AB'den İsrail'e kınama
[Fotograf: Reuters]

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