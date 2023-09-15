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Dünya
AA 15.09.2023 19:41

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine 4 kişi ve 6 kurumu ekleme kararı aldı.

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinin sorumlularına" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındığını açıkladı.

4 kişi ve 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, listedekiler şöyle sıralandı:

"İmam Ali Merkezi Güvenlik Karargahı'ndaki Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı, Mazenderan ve Fars vilayetlerinin polis komutanları, Kachu Hapishanesi ve Müdürü, Senendec, Zahidan ve İsfahan hapishaneleri, Tasnim Haber Ajansının yanı sıra Siber Uzay Yüksek Konseyi."

Yaptırım listesindeki kişi sayısı 227'ye yükseldi

Açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 227'ye, kuruluş sayısının 43'e yükseldiği kaydedildi.

Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulmasını, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanmasını içeriyor.

Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılı

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

AB'den Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılında İran'a çağrı
AB'den Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılında İran'a çağrı

Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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