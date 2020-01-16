Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin, özgür ve çoğulcu basın ortamına önem verdiğini söyledi.

AB'nin Anadolu Ajansı (AA) çalışanları ile ilgili meseleyi takip ettiğini anlatan Stano, bütün dünyada tüm profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi gerektiğini anlattı.

Stano, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" dedi.

Neler yaşandı?

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

Kaynak: AA