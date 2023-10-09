AB'den Filistin'e yardımlarla ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Önce AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, X platformunda, Hamas'ın İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıkladı.

Ardından AB Komisyonunun İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yine X platformundan, "AB'nin, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımları, gerek duyulduğu sürece devam edecek" açıklamasında bulundu.

"Ödemeler askıya alınmayacak"

Kısa süre sonra AB Komisyonu, Filistin'e mali yardımlar hakkında resmi açıklama da yayımladı. Açıklamada, Hamas'ın saldırılarının kınandığı belirtilerek, AB Komisyonunun Filistin'e yönelik yardımlarını acilen gözden geçirmeye başladığı bildirildi.

Ayrıca incelemenin Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) kapsamında sağlanan insani yardımları kapsamadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu arada herhangi bir ödeme öngörülmediği için ödemeler askıya alınmayacaktır" denildi.

AB ülkeleri tepki göstermişti

Varhelyi'nin sosyal medyadan açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden oldu.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, kalkınma yardımının askıya alınmasına karşı olduklarını dile getirdi. Lüksemburg basınına konuşan Asselborn, askıya alma kararını, AB Komisyonunun değil, üye ülkelerin ortaklaşa alması gerektiğini ifade ederek, bu yardımların Hamas'a gitmediğini, Gazze halkı için yapıldığını aktardı.

İspanya basınındaki haberlerde de hükümetin, AB Komisyonunun kararına katılmadığı belirtildi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, kararın üye ülkelere danışılmadan alındığına dikkati çekerek, Komisyondaki muhataplarına karardan duyulan memnuniyetsizliğini iletti. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Söz konusu kararı, "çok çirkin" olarak nitelendiren Diaz, bunun, "Avrupa'nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu" ifade etti.

İrlanda hükümeti de AB Komisyonunun kararından memnun olmadığını bildirdi. Basındaki haberlere göre, İrlanda hükümeti, AB Komisyonundan bu karara dayanak olacak yasal zemini izah etmesini istedi.

AB Komisyonunun, kalkınma yardımlarını askıya alma kararının, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. Bazı ülkelerin, konunun gündeme alınmasını talep ettiği belirtiliyor.