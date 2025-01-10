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Dünya
AA 10.01.2025 00:25

AB'den Donald Trump'a mesaj: Olumlu etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz

Avrupa Birliği, 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'la olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle beklediği mesajını verdi.

AB'den Donald Trump'a mesaj: Olumlu etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

20 Ocak'ta, görevi 2. kez devralacak Trump'a hitap eden AB yöneticileri, "ABD en yakın ortaklarımızdan biri ve Transatlantik bağı güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ortak mesajda, "AB için temel demokratik değerlerimizi korumak ve güçlendirmek, ekonomimizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirmek, küresel ortaklık ağımızı genişletmek ve güvenliğimize daha fazla yatırım yapmak esastır." denildi.

İlk Trump dönemi ciddi gerilimlere sahne olmuştu

Mesajda, "Ortak değerlerimiz ve paylaşılan çıkarlarımız temelinde, gelecek ABD yönetimi ile olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz. Zorlu bir dünyada, Avrupa ve ABD birlikte daha güçlüdür." ifadesine yer verildi.

ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

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