Los Angeles'taki dev yangına yalnızca 6 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Los Angeles'ta yayılan yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eyalet dışından gelenler ve federal yardımlar dahil toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangına müdahale eden hava araçlarından birinin, Kanada'dan gelen sivil bir uçak olduğu kaydedildi.

ABD basını, Los Angeles'taki yangının kent tarihindeki en yıkıcı yangın olduğunu belirtiyor.

Los Angeles'taki yangınlara itfaiyenin küçük su çantalarıyla müdahalesi sosyal medyanın gündeminde

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresindeki yangınlar yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

İtfaiyenin, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale ederken zaman zaman küçük su taşıma çantalarını kullanması dikkati çekti.

Los Angeles İtfaiyesi, küçük yangınlara daha hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilmek için bu tür yardımcı aparatları kullandıklarını belirtirken, kentte büyük yıkıma neden olan yangınlara bu şekilde müdahale edilmesi sosyal medyada tepki topladı.

Görüntüleri X hesabından paylaşan Collin Rugg adlı Amerikalı gazeteci, "Los Angeles itfaiyesi yangınları söndürmek için çanta kullanmaya başvurdu. Los Angeles dünyanın en zengin ülkesinin 2. büyük kenti ve itfaiye yangınlara kadın çantalarıyla müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.