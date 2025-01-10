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Dünya
AA 10.01.2025 00:20

BM: İsrail Gazze'ye yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarını engelleyeme devam ettiğini açıkladı.

BM: İsrail Gazze'ye yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, BM'nin bugün için Gazze'nin kuzeyine yönelik 15 farklı operasyonu İsrailli yetkililerle daha önce koordine ettiğini belirtti.

Dujarric, İsrailli yetkililerin daha önce yapılan koordinasyon çalışmasına rağmen 15 yardım operasyonundan sadece 5'ine geçit verdiğini duyurdu.

İsrailli yetkililerin geri kalan yardım operasyonlarını "güvenlik ve lojistik" nedenlerini gerekçe göstererek iptal ettiğini anlatan Dujarric, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarını engellemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Katil İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.

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