AB'de "Afrika domuz vebası" alarmı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da 2 yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edilmesinin ardından yerel yetkililerle eşgüdüm amacıyla uzman heyet görevlendirilecek.

Açıklamada, AB Komisyonunun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis'in de Belçika'nın Walon ve Flaman bölgesi bakanlarıyla pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin'in ardından Belçika da yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini duyurmuştu.

Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

Çin'de 148 domuzda "Afrika domuz vebası"

Öte yandan, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 16, orta kesimindeki Hınan eyaletinde ise 148 domuzda "Afrika domuz vebası" salgını tespit edildi.

Bakanlık, acil müdahale ekiplerini, 80’i ölü halde bulunan hayvanları imha etme ve salgın bulaşmış hayvanları da dezenfekte etmek için harekete geçirdi.

Ülkede Afrika domuz vebası salgınının ilk ortaya çıkışından itibaren 20 binden fazla domuz, veba nedeniyle itlaf edildi. Çin’de ilk salgın vakası Liaoning eyaletinde geçen ay ortaya çıkmış, daha sonra çok sayıda bölge ve eyalette görülmüştü.

Çin'de dün de atık maddelerin domuz besi yeminde kullanılması ve salgın tespit edilen eyaletlerden hayvanların başka yerlere nakledilmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA