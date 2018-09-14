İsrail askerleri saldırdı: 3 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun, Han Yunus kentinin doğusunda da Filistinli bir gencin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci bir açıklamada ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampının doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan 21 yaşındaki Filistinli Muhammed Şakkura'nın şehit olduğu duyuruldu.

18'i çocuk 80 Filistinli yaralandı

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 18'i çocuk 80 Filistinlinin yaralandığı, 6'sının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

Gösteriye atıyla katıldı

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinliler, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 25. cumasındaki gösterilere katıldı. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Filistin bayrağı taşıdı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA