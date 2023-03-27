İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla ülkedeki protestolar şiddetlendi.

Gelişmelerin ardından ABD'den "uzlaşı" açıklaması geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, İsrailli liderlere en kısa sürede uzlaşıya varmaları çağrısı yaptı. Bunun, İsrail ve onun vatandaşları için en iyi yol olduğu vurgulandı.

Watson, "Demokratik toplumlar, kontroller ve dengeler tarafından güçlendirilir ve demokratik bir sistemdeki temel değişiklikler, mümkün olan en geniş halk desteği tabanıyla sürdürülmelidir." dedi.