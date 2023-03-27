Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'den, yargı reformu nedeniyle karışan İsrail'de uzlaşı çağrısı
[Fotograf: Reuters]
Beyaz Saray, İsrail'de tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen protestolardaki olaylardan endişe duyulduğunu bildirerek ülkede en kısa sürede uzlaşıya varılması çağrısı yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla ülkedeki protestolar şiddetlendi.
Gelişmelerin ardından ABD'den "uzlaşı" açıklaması geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, İsrailli liderlere en kısa sürede uzlaşıya varmaları çağrısı yaptı. Bunun, İsrail ve onun vatandaşları için en iyi yol olduğu vurgulandı.
Watson, "Demokratik toplumlar, kontroller ve dengeler tarafından güçlendirilir ve demokratik bir sistemdeki temel değişiklikler, mümkün olan en geniş halk desteği tabanıyla sürdürülmelidir." dedi.
Etiketler: Beyaz Saray ABD İsrail
Son Haberler
- 07:32
- 07:20
- 07:42
- 07:03
- 07:01
Sıradaki Haber
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz