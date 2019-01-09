Pompeo, Irak'a düzenlediği sürpriz ziyarette, yetkililerle ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve terörle mücadele konularını görüştü.

Temaslarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkında olduklarını ve bu mücadeleyi desteklediklerini belirtti.

Pompeo, ABD'nin Suriye'den çeklime planı ile ilgili de konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki kararının kesin olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber