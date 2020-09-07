ABD, işgalci ve hukuk tanımayan politikalarıyla tepki çeken Tel Aviv yönetimine destekte ısrarlı.

Yakın zamanda İsrail ile BAE arasındaki kirli ittifaka aracı olan Washington yönetimi, şimdi de baskı ile Sudan’a benzer bir planı uygulatmak istiyor.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, Al-Tayyar gazetesine ABD’nin Sudan yönetimine sunduğu kirli teklifi anlattı.

Filistin basınında yer alan habere göre, 25 Ağustos’ta Sudan’da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hartum yönetimine Sudan’ın terörü destekleyen ülkeler kategorisinden çıkarılması teklifini sundu. Ancak Pompeo, bu adımı bir şarta bağladı; İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini istedi.

FKÖ'den tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyesi Teysir Halid, Washington yönetiminin teklifine tepki gösterdi.

ABD'yi etik dışı davranmak ve şantaj yapmakla suçlayan Halit, baskı altında kalan tüm ülkeleri ABD yönetimine karşı çıkmaya çağırdı.

Ağustos ayında Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, Sudan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme niyetinde olduğunu söylemiş, Sudan Dışişleri Bakanlığı bunu yalanlamıştı.

Açıklamanın ardından Sözcü Bedevi görevinden uzaklaştırılmıştı.