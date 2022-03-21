ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan Merkez Polis Teşkilatının Sudan'da sivillerin önderlik ettiği geçiş hükümetinin ordu tarafından devrilmesine karşı barışçıl şekilde gösteri yapan demokrasi yanlısı protestoculara karşı aşırı güç kullandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sudan'ın Merkez Polis Teşkilatının "ciddi" insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

"Militarize edilmiş bir polis birimi"

Hazine Bakanlığının açıklamasında, Merkez Polis Teşkilatının Sudan güvenlik güçlerinin başkent Hartum'daki barışçıl protestolara şiddetli müdahalesinin ön saflarında yer alan "militarize edilmiş bir polis birimi" olduğu söylendi.

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ülkede 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, Sudan'daki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine karşı çıkan binlerce kişi, Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkentin birçok bölgesinde sokağa çıkmıştı.