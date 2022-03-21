Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in güvenlik danışmanı görevinden ayrıldı
[Fotoğraf: AFP]
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Nancy McEldowney'in görevinden ayrıldığı ve yerine yardımcısı Philip Gordon'ın atandığı duyuruldu.
Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, McEldowney'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada Harris'in halihazırda Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan Gordon'ı, McEldowney'den boşalan koltuğa atadığı aktarıldı.
Harris'in ekibinden daha önce de basın danışmanı ve basın bölümünden birçok isim istifa etmişti.
Etiketler: ABD Kamala Harris
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