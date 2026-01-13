Duman -1ºC Ankara
Dünya
AA 13.01.2026 10:30

ABD'den soykırımcı İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık askeri yardım öngören bütçe tasarısı

ABD Senatosu Tahsisat Komitesi, İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık askeri yardım ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'ye yönelik yapılacak yardımlara yeni kısıtlamalar getirmeyi öngören iki yeni bütçe tasarısı sundu.

ABD'den soykırımcı İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık askeri yardım öngören bütçe tasarısı

Ulusal Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini kapsayan tasarıda, dış yardımlar ve bütçe konusu ele alındı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığının Yabancı Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında en az 3,3 milyar doların hibe şeklinde İsrail'e tahsis edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu kaynağın, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde aktarılması ve gelişmiş silah sistemlerinde kullanılması planlanıyor.

Tasarıya göre, Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik ABD güvenlik yardımlarının, "Filistinlilerin ABD tarafından belirlenen kriterleri karşıladığına ve Filistin güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen 'işkence' ve diğer hak ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik adımlar atıldığına dair Dışişleri Bakanı tarafından Kongreye onay verilmediği sürece" engellenmesi öngörülüyor.

Senato Tahsisat Komitesinin sunduğu tasarıda, Filistinlilerin İsrailliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) soruşturma başlatması ya da bu tür girişimleri aktif biçimde desteklemesi halinde söz konusu yardımların bloke edilmesi şartı da yer alıyor.

Tasarıda bulunan ayrı bir düzenlemeyle de "Ulusal Güvenlik Yatırım Programları" başlığı altındaki fonların, Filistinlilerin İsrail'le müzakere edilmiş bir anlaşma dışında Birleşmiş Milletlerde "üye devletlerle aynı statüyü" ya da "tam devlet üyeliğini" elde etmesi halinde Filistin yönetimine aktarılması yasaklanıyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Filistin Devleti ABD
