Apple ve Google'dan dev ortaklık: Siri ve Apple Intelligence, Gemini ile yenileniyor

İki dev şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Apple'ın temel yapay zeka modellerinin (Apple Foundation Models) bundan sonra Google'ın Gemini modelleri ve bulut teknolojisi üzerine inşa edileceği belirtildi.

Bu iş birliğiyle birlikte, Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği daha kişiselleştirilmiş ve yetenekli Siri deneyiminin bu yıl içinde sunulması hedefleniyor.

Siri'de Gemini dönemi başlıyor

Apple, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Google'ın yapay zeka teknolojisinin, kendi modelleri için en yetkin temeli sağladığına karar verdiğini açıkladı.

Yıllardır vaat edilen ancak çeşitli gecikmelerle karşılaşan "yeni nesil Siri", Gemini'nin desteğiyle birlikte kullanıcıların kişisel bağlamlarını daha iyi anlayan, ekran farkındalığına sahip ve uygulamalar arası karmaşık görevleri yerine getirebilen bir asistan haline gelecek.

Yeni nesil Siri'nin, Mart veya Nisan aylarında yayınlanması beklenen iOS 26.4 güncellemesi ile kullanıcılara sunulması öngörülüyor. Bu yükseltme sayesinde Siri, "Annemin uçağı ne zaman inecek?" gibi karmaşık ve kişisel verilere dayalı sorulara, kullanıcının cihazındaki verileri analiz ederek yanıt verebilecek.

Gizlilik standartlarından taviz verilmeyecek

Apple, Google ile yapılan bu stratejik ortaklığa rağmen kullanıcı gizliliği konusundaki katı tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Apple Intelligence özelliklerinin Apple cihazları üzerinde ve "Özel Bulut Bilişim" (Private Cloud Compute) altyapısında çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Google'ın Gemini modelleri, Apple'ın sistemlerinde doğrudan kullanıcı verisine erişmek yerine, arka planda Apple'ın kendi modellerini eğitmek ve geliştirmek için "rehber" bir teknoloji olarak kullanılacak. Bu sayede veriler Google sunucularına aktarılmadan, Apple'ın güvenli ekosistemi içinde işlenecek.

Teknoloji pazarında dengeler değişiyor

Henüz resmi finansal detaylar açıklanmasa da, piyasa uzmanları Apple'ın Gemini modellerine erişim için Google'a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceğini tahmin ediyor. Bu ortaklık haberiyle birlikte Google'ın ana şirketi Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolar sınırını aşarak Apple'ı geride bıraktı.

Apple'ın daha önce 2024 yılında duyurduğu OpenAI ortaklığının da devam edeceği, ChatGPT'nin Siri üzerinden karmaşık sorgular için bir seçenek olarak sunulmaya devam edileceği bildirildi.