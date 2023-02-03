Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek irtifada bir gözetleme balonu tespit edildi ve hareketleri [Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı] NORAD tarafından aktif olarak takip ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Kanadalılar güvende ve Kanada, hava sahasının güvenliğini sağlamak için olası ikinci bir vakanın izlenmesi de dahil adımlar atıyor" diye eklendi.

NORAD, Kanada Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Savunma Bakanlığı ve işbirliği yapılan diğer birimlerdeki yetkililerin durumu değerlendirdiği ve yakın koordinasyon içinde çalıştığı aktarıldı.

Ulusal Savunma Bakanlığı, Kanada istihbarat kurumlarının ABD'li partnerleriyle birlikte çalıştığını ve "Kanada'nın hassas bilgilerini yabancı istihbarat tehditlerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini" söyledi.

Ulusal savunma birimleri, "Durum geliştikçe ABD'li müttefiklerimizle sık sık temas halinde olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Kanadalı savunma yetkililerinin bu uyarısı, ABD ordusunun Çin'e ait olduğundan şüphelenilen yüksek irtifa casus balonunu ABD'nin kuzeyi üzerinde ilerlerken takip ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra geldi.

"Bir tehdit oluşturmuyor"

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin şu ana kadar gözetleme balonunu düşürmeme kararı aldığını söyledi.

Ryder, "Balon şu anda ticari hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada seyrediyor ve yerdeki insanlar için askeri ya da fiziksel bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

"Bilgi toplamak için hassas bölgeler üzerinde uçuyor"

Üst düzey bir savunma yetkilisi, Pentagon muhabirlerine yaptığı açıklamada, ABD'nin bunun bir Çin yüksek irtifa balonu olduğuna ve bilgi toplamak için hassas bölgeler üzerinde uçtuğuna dair "çok yüksek bir inanca" sahip olduğunu söyledi.

Diğer yerlerde de görülen balon, ABD'nin üç nükleer füze silosundan birinin bulunduğu Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'nün yer aldığı Montana üzerinde de tespit edildi. Yetkili, hassas bilgileri tartışmak için adının açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Üç otobüs büyüklüğünde olduğu tahmin edilen şüpheli casus balon çarşamba günü Montana eyaletinin Billings kenti üzerinde görüldü. Balon, Aleut Adaları üzerinden uçtuktan sonra ABD'ye girdi ve Kanada üzerinden yoluna devam etti.