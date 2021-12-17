ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina ziyaretine eşlik eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, başkanlık uçağındaki gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettikleri güvenlik garantileri ile ilgili tekliflere tepkilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Rusya'nın tekliflerini gördük. Bunları, Avrupalı müttefik ve ortaklarımızla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Temel ilkelerden taviz vermeyeceğiz"

Psaki, Avrupalı ortak ve müttefikleri olmadan Avrupa'nın güvenliği hususunda hiçbir konuşma olmayacağını belirterek "Avrupa'nın güvenliğinin üzerine kurulduğu temel ilkelerden hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bu ilkelere, hiçbir dış etki olmadan tüm ülkelerin kendi gelecekleri ve dış politikasına karar vermesi de dahildir." dedi.

ABD'nin uzun yıllardır Rusya ile stratejik endişeleri üzerine görüştüğünü vurgulayan Psaki, şu anda da sorunların çözülmesi için diplomatik yolun izlenmemesi için bir neden olmadığını ifade etti.