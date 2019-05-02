ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Lavrov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, Pompeo ve Lavrov'un Venezuela'daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Rusya ve Küba tarafından yapılan müdahalelerin Venezuela'nın yanı sıra ABD-Rusya ikili ilişkilerini de istikrarsızlaştırdığını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Pompeo'nun, Rusya Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan "Venezuela'nın istikrara kavuşması ve refaha dönmesi için şiddete başvurulmaması gerektiği" açıklamasına atıfta bulunduğu ve Rusya'dan, Maduro'yu desteklemekten vazgeçmelerini istediği bildirildi.

Mike Pompeo, dün ABD basınına verdiği bir mülakatta, Maduro'nun ülkeyi terk etme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bu kararından vazgeçirildiğini savunmuştu.

Kaynak: AA