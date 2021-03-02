Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AP, TRT Haber
ABD'den Rusya 'Navalny' yaptırımı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD, Rus muhalif Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin bazı Rus yetkililere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Söz konusu kişilerin isimleri henüz açıklanmadı.
Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, ABD istihbaratı, Navalny'nin Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Noviçok zehri ile zehirlendiği sonucuna vardı.
7 Rus yetkili belirlendi
Yaptırım kararı dahilinde, 7 Rus yetkilinin ABD'deki mal varlıkları donduruldu; 14 kuruluşa karşı ise önlemler alınacağı belirtildi.
Öte yandan, Navalny'nin serbest bırakılması talep edildi.
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