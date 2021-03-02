Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, ABD istihbaratı, Navalny'nin Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Noviçok zehri ile zehirlendiği sonucuna vardı.

7 Rus yetkili belirlendi

Yaptırım kararı dahilinde, 7 Rus yetkilinin ABD'deki mal varlıkları donduruldu; 14 kuruluşa karşı ise önlemler alınacağı belirtildi.

Öte yandan, Navalny'nin serbest bırakılması talep edildi.