Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen yıl yapılan ilk zirvede verilen sözlerin ardından ortaya kaldırmaya başladığı füze deneme sahasının bir bölümünü yeniden inşa etmeye başladı.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı ve ABD'li iki düşünce kuruluşu, Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonundaki çalışmanın geçen hafta Trump Hanoi'de Kuzey Kore lideri ile ikinci bir zirve için biraraya geldiğinde bile sürdüğünü açıkladı.

Yaptırımları artırmayı değerlendireceğiz

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün Fox Business Network'e yaptığı açıklamada, Hanoi zirvesinin ardından Washington'un Pyongyang'ın "nükleer silah programı ve bununla ilişkili her şeyden" vazgeçmeyi taahhüt edip etmeyeceğine bakacağını söyledi.

Geçmişte Kuzey Kore konusunda sert bir yaklaşımı savunan Bolton, "Bunu yapmaya istekli olmazlarsa, Başkan Trump'ın uygulanan sert ekonomik yaptırımları hafifletmeyeceği konusunda çok net olduğunu düşünüyorum. Aslında bu yaptırımları artırmayı da değerlendireceğiz." dedi.

ABD'li iki senatör de Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bu hükümetle iş yapan herhangi bir bankaya yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı yeniden gündeme getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore’ye bir heyet göndermesini ümit ettiğini söylemişti.

Ancak Bolton'un sözleri ve Sohae deneme sahasındaki belirgin gelişmeler, başarısız zirvenin ardından müzakerelerin yeniden başlamasını umut eden diplomatlar için yeni zorluklara neden olabilir.

İkinci Trump-Kim zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı zirveden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Hanoi'de yapılan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

Kaynak: Reuters