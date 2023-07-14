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Dünya
AA 14.07.2023 00:31

ABD'den küresel gıda güvenliği araştırmaları için 100 milyon dolar fon

ABD, küresel gıda krizine karşı başlangıçta Afrika kıtasında yapılacak toprak ve tahıl araştırmaları için 100 milyon dolar fon sağladığını duyurdu.

ABD'den küresel gıda güvenliği araştırmaları için 100 milyon dolar fon
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel gıda talebinin 2050'de yüzde 50'den fazla artacağına, diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle, aynı dönemde başlıca mahsullerin tarımsal verimliliğinin düşeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu tehlikeli kombinasyonun, fiyat artışlarına, gıda güvensizliğine, sosyal huzursuzluğa, siyasi gerilimlere ve çatışmaya yol açabileceğine işaret edilerek, “Bereketli topraklar ve uyumlu ve verimli mahsuller olmadan asla gıda güvenliğini sağlayamayız.” denildi.

ABD’nin bu nedenle “Uyarlanmış Ürünler ve Topraklar için Vizyon” (VACS) aracılığıyla 100 milyon dolar fon ayırdığı, başlangıçta bu fonun, toprakların haritalandırılması ve analizi, daha iyi çiftçiliğin teşviki ile kuraklık etkilerinin hafifletilmesi için Afrika kıtasına odaklanmada kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Program kapsamında ayrıca, iklim değişikliğine, haşerelere, aşırı hava koşullarına ve değişken yağışlara dayanıklı ürün çeşitlerinin de destekleneceği ifade edildi.

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