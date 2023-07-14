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Dünya
AA 14.07.2023 00:18

Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne devrildi: 8 kişi öldü

Senegal'de İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne devrildi: 8 kişi öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Senegal İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kafountine köyü açıklarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan teknenin Saint-Louis kenti açıklarında alabora olduğu belirtildi.

Olay yerine giden İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome, teknede 60 kişinin bulunduğunu ve 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar), yine Kafountine açıklarından 23 ve 27 Haziran tarihlerinde yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu duyurmuştu.

Senegal Dışişleri Bakanlığı ise olayı yalanlamış ve 28 Haziran-9 Temmuz'da Fas kara sularında 260 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında bulunduğu belirtilen 260 düzensiz göçmenin İspanyol sivil toplum kuruluşunun kaybolduğunu duyurduğu göçmenler olup olmadığı ise netlik kazanmamıştı.

"Ya İspanya ya ölüm"

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Caminando Fronteras'a göre, bu yılın ilk yarısında, 778'i Kanarya Adaları'na gitmek üzere Afrika kıyılarından Avrupa'ya doğru yola çıkan yaklaşık 951 göçmen denizde can verdi.

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