Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2023 23:30

Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle greve hazırlandıklarını duyurdu. Senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birlikte 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına" sebep olabileceği belirtiliyor.

Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
[Fotograf: Reuters]

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği'nın (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyuruldu.

AMPTP ile "iyi niyetle" görüşüldüğü ancak karşı tarafın tekliflere yanıtının "yetersiz kaldığı" ve "adil bir anlaşmaya" varılamadığı aktarıldı.

Gösterimler gecikebilir ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacabilir

Grev kararının SAG-AFTRA'nın genel kurulundan çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamalar yapılacağı kaydedildi.

New York'ta Amerikan Senaristler Birliği (WGA) ve SAG-AFTRA üyeleri Warner Bros. Discovery NY önünde toplandı. | Fotoğraf: AA[New York'ta Amerikan Senaristler Birliği (WGA) ve SAG-AFTRA üyeleri Warner Bros. Discovery NY önünde toplandı. | Fotoğraf: AA]

Söz konusu grevin, Hollywood'da dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birlikte SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına" sebep olabileceği belirtiliyor.

Hollywood'da senaristlerin grevleri

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

ETİKETLER
ABD Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Kosova Meclisi gerginliklere rağmen çalışmalarına devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
İsveç: Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız
00:14
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
23:51
Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı
23:40
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 91 kişi öldü
23:06
Kosova Meclisi gerginliklere rağmen çalışmalarına devam etti
23:05
Düzce'de sel felaketinin verdiği zarar ortaya çıktı
İzmir'de gün batımı
İzmir'de gün batımı
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ