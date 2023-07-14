Nijerya gıda güvenliği için OHAL ilan etti

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarına gıda üretimi ve fiyatlarını makul seviyede tutulması talimatı verdi.

Gıda güvenliğinin sağlanması için OHAL ilan eden Devlet Başkanı Tinubu, gıda fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi ve ayarlanması için Ulusal Temel İhtiyaç Malları Kurulu kurulmasına karar verdi.

Ülkede tüm yıl boyunca tarım üretiminin artması ve çiftçilerin güvenliğinin sağlanması için acil güvenlik tedbirleri alınacak.

29 Mayıs'ta göreve başlayan Tinubu'nun petrol ürünlerine uyguladığı sübvansiyonu kaldırması ülkedeki hayat pahalılığını artırmıştı.