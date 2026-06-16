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Dünya
AA 16.06.2026 23:25

ABD'den İsrail'in ABD-İran mutabakat metnine erişme talebinin reddedildiği iddiasına yanıt

ABD, İsrail'in ABD-İran mutabakat metnine ulaşma ve gözden geçirme isteğini reddettiği yönündeki iddianın doğru olmadığını açıkladı.

ABD'den İsrail'in ABD-İran mutabakat metnine erişme talebinin reddedildiği iddiasına yanıt

ABD'li bir yetkilinin AA'ya yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail, ABD-İran mutabakat metnine erişmek için herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, müzakereler boyunca İsrail de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde kaldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca konuya yakın bir kaynak da İsraillilerin ABD müzakerecilerinden böyle bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaştı.

ABD medyası, İsrail basınında yer alan bir habere dayanarak, İsrail'in ABD-İran mutabakat zaptının son derece gizli metnini henüz görmediği ve söz konusu metni inceleme talebinin ABD tarafından reddedildiği yönündeki iddialara yer vermişti.

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