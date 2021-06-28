Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Kirby, Suriye'de 2, Irak'ta 1 noktada İran destekli milislerin kullandığı operasyonel tesisler ve silah depolama tesislerinin hedef alındığını ifade etti.

ABD, Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milislerin kullandığı operasyonel tesislere ve silah depolama tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı. pic.twitter.com/7hzOuYo03F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

"ABD meşru müdafaa hakkını kullandı"

Hedeflerin İran destekli milisler tarafından Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava saldırılarında kullanıldığı için seçildiğini dile getiren Kirby, "Uluslararası hukuka göre, ABD meşru müdafaa hakkını kullandı." dedi.