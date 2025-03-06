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Dünya
AA 06.03.2025 10:22

ABD'den, Husilerin liderlerine yaptırım kararı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 üst düzey üyesine yönelik, "silah kaçakçılığı ve silah tedariki anlaşmalarındaki rolleri" nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD'den, Husilerin liderlerine yaptırım kararı
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya, Çin ve İran'daki tedarikçilerden silah temin ederek Kızıldeniz'in güvenliğini tehdit ettiği" belirtilen Husilere yönelik atılan yeni adımların detayları paylaşıldı.

Bu kapsamda, Husiler olarak anılan Ensarullah'ın 7 üst düzey mensubuna "silah kaçakçılığı ve silah tedariki anlaşmalarındaki rolleri" neticesinde yaptırım uygulanacağı aktarılan açıklamada, Yemenli sivilleri Ukrayna'da Rus hatlarında savaşmak üzere işe aldığı belirlenen bir şirkete karşı da gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Husilerin bölgedeki kontrolünü ortadan kaldırmak için Yemen hükümetiyle çalışılacak.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Mevcut ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 4 Mart'ta, Yemen'deki İran destekli Husileri resmen yabancı terör örgütleri listesine eklediklerini bildirmişti.

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