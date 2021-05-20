Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/Biontech aşısının 2 ila 8 santigrat derecede, 31 güne kadar saklanabileceğini duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da daha önce aşının daha esnek koşullarda saklanabileceğini açıklamıştı.

İlk açıklama ise aşı şişelerinin sıfırın altında 80 derecede, 5 gün saklanabileceği yönündeydi.

BioNTech siparişleri devam ediyor

Bunun yanında Avrupa ülkelerinin ek doz siparişleri sürüyor.

Son olarak Avrupa Komisyonu, Pfizer/Biontech aşısı için 3'üncü sözleşmeyi de imzaladı. Buna göre, bu yılın sonu ile 2023 yılı arasında 1 milyar 800 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı daha AB ülkelerine gönderilecek.

Türkiye ile 90 milyon dozluk anlaşma

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Avrupa'da Sputnik V üretecek ilk ülke: Sırbistan

İngiltere, üçüncü doz "güçlendirici" aşı yapmanın koronavirüse karşı bağışıklığı artırmadaki etkisini araştırmak için ülke çapında bir çalışma başlattı.

İspanya'da da ilk doz AstraZeneca aşısı yaptırmış olan 60 yaşın altındaki kişiler, ikinci doz randevularını, Pfizer aşıları üzerinden de alabilecek.

Sırbistan'da üretilen Sputnik V aşısının numuneleri ise, Rusya'dan kalite onayı aldı. Böylece Sırbistan, Rus aşısının üretimini yapacak ilk Avrupa ülkesi olacak.