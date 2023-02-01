"Çin, kaçak ve taklit ürün ticaretinde dünyada ilk sırada yer alıyor."

Suçlama, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. ABD Ticaret Temsilciliği konuya ilişkin detaylı bir rapor yayımladı.

Rapora göre ABD gümrüklerinde ele geçirilen kaçak ürünlerin yüzde 75'i Çin menşeli.

En fazla taklit ürün ticaretinin Çinli mesajlaşma uygulaması Wechat'in e-ticaret platformunda yapıldığı belirtildi.

Raporda; 39 çevrim içi, 33 de fiziki iş yerinin kaçak ve taklit ürün sattığı bilgisi de yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, geçen yıl, Çin'in en büyük iki e-ticaret platformunu fikri mülkiyet ihlalleri gerekçesiyle kara listeye aldı.

Çin bu kararı sorumsuzluk olarak niteleyip tepki gösterdi.

Fikri mülkiyet ihlalleri, Çin ve ABD arasındaki en büyük ticari anlaşmazlıklar arasında yer alıyor.